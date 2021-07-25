Tokyo Olimpiyatları'nda koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 132'ye çıktı
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Tokyo Olimpiyatları'nda koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 132'ye çıktı

Tokyo Olimpiyatları'nda koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 132'ye çıktı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na akredite olan kişiler arasında 132 kişide koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği açıklandı.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na akredite olan kişiler arasında 132 kişide koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği açıklandı.

Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi'nden yapılan açıklamada, şu ana kadar Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na akredite olanlardan 132 kişide koronavirüs tespit edildiği açıklandı. Komite, virüse yakalananlardan 13'ünün atlet, 40'ının oyunlarda görevli kişiler, 9'unun ise basın mensubu olduğunu duyurdu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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