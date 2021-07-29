Tokyo Olimpiyatları'nda Covid-19 bilançosu ağırlaşıyor

Japonya'da devam eden Tokyo Olimpiyatları'nda görevli 24 kişinin daha korona virüse yakalanması ile en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçerken, oyunlarla ilişkili toplam vaka sayısı da 193'e yükseldi.

Japonya'da devam eden Tokyo Olimpiyatları'nda görevli 24 kişinin daha korona virüse yakalanması ile en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçerken, oyunlarla ilişkili toplam vaka sayısı da 193'e yükseldi.

Korona virüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen ve 1 yıllık gecikmenin ardından geçtiğimiz cuma günü sert Covid-19 tedbirleri altında kapılarını açan Tokyo Olimpiyatları'nda Covid-19 bilançosu ağırlaşıyor. Olimpiyatlarda görevli 24 kişinin daha Covid-19'a yakalandığı bildirildi. Sayı, 1 Temmuz'dan bu yana olimpiyat organizatörlerinin duyurduğu oyunlarla ilişkili vakalarda en yüksek günlük bilanço olarak kayıtlara geçerken, dev spor organizasyonda kaydedilen vakalar toplamını da 193'e taşıdı.

OHAL'E RAĞMEN VAKA REKORU

Dün Japonya'nın başkenti Tokyo'da günlük Covid-19 vakaları salgın başından bu yana görülen en yüksek seviye olan 3 bin 177'ye ulaşmış, Japonya geneli vaka sayısı da 9 bin 583 enfeksiyon ile rekor kırmıştı. Tokyo'da devam eden olağanüstü hal (OHAL) uygulamasına rağmen vaka sayılarında gözlenen artış salgında yeni dalga endişelerini artırmıştı. Japonya'da hükümet olimpiyatlar süresince Tokyo'da geçerli olmak üzere OHAL ilan edildiğini açıklamış, uygulamanın 12 Temmuz-22 Ağustos tarihleri arasında yürürlükte kalacağı ve başkentte insan trafiğini azaltmayı hedeflediği kaydedilmişti.

1 YILLIK GECİKME

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Covid-19 salgını nedeniyle bu yıla ertelenmiş, olimpiyat oyunları geçtiğimiz Cuma günü seyircisiz olarak gerçekleştirilen görkemli bir törenle kapılarını açmıştı. Paralimpik oyunlarının ise 24 Ağustos - 5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirileceği bildirilmişti.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı