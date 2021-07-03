Tokyo Olimpiyatları'nda bazı yüzücü bonelerine kısıtlama getirildi

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 23 Temmuz-8 Ağustos'ta düzenlenecek Tokyo Olimpiyatları'nda kalın, kıvırcık ve hacimli saç tiplerine göre tasarlanan yüzücü bonelerinin kullanımına izin verilmeyeceği bildirildi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 23 Temmuz-8 Ağustos'ta düzenlenecek Tokyo Olimpiyatları'nda kalın, kıvırcık ve hacimli saç tiplerine göre tasarlanan yüzücü bonelerinin kullanımına izin verilmeyeceği bildirildi.

Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA), bir İngiliz firmasının normal boyutlardan daha büyük, kıvırcık ve hacimli saçları korumak amacıyla ürettiği bonelerin, kafanın doğal şekline uygun olmadığı gerekçesiyle Tokyo Olimpiyatları'nda kullanılmayacağını bildirdi.

Federasyon açıklamasında, daha önce uluslararası yarışmalardaki sporcuların bu büyüklükte bone kullanmaya ihtiyaç duymadığı belirtti.

FINA, bonelerin normal boyutlardan daha büyük olduğuna işaret ederek, söz konusu kısıtlamanın eğlence ve eğitim amaçlı kullanımda geçerli olmadığının da altını çizdi.

2020'de yapılması planlanan Tokyo Olimpiyatları Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıla ertelenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer