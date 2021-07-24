Tokyo Olimpiyatları'nda 127 kişide koronavirüs tespit edildi

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na akredite olan kişiler arasında 127 kişide koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği açıklandı.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na akredite olan kişiler arasında 127 kişide koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği açıklandı.

Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi'nden yapılan açıklamada, şu ana kadar Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na akredite olanlardan 127 kişide koronavirüs tespit edildiği açıklandı. Komite, Covid-19 testi pozitif çıkan kişilerin hangi milletten olduğunu ya da sporcu olup olmadıklarını açıklamıyor. Ancak Hollandalı kürekçi Finn Florjin'in Covid-19 testi pozitif çıkmış ve olimpiyat macerası sonuçlanmıştı. Öte yandan Alman bisikletçi Simon Geschke'nin de Covid-19 testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı