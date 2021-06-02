Tokyo Olimpiyatları'na korona virüs darbesi: 10 bin gönüllü görevden el çekti
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Tokyo Olimpiyatları'na korona virüs darbesi: 10 bin gönüllü görevden el çekti

Tokyo Olimpiyatları'na korona virüs darbesi: 10 bin gönüllü görevden el çekti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Japonya Olimpiyat Organizasyon Komitesi, Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için gönüllü olan 10 bin kişinin görevden el çektiğini açıkladı.

Japonya Olimpiyat Organizasyon Komitesi, Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için gönüllü olan 10 bin kişinin görevden el çektiğini açıkladı. Komite CEO'su Toshiro Muto, "Bunun nedenlerinden birinin korona virüs enfeksiyonlarıyla ilgili endişe olduğuna şüphe yok" dedi.

Korona virüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na sayılı günler kala kritik bir gelişme yaşandı. Japonya Olimpiyat Organizasyon Komitesi, etkinlik için gönüllü olan yaklaşık 80 bin kişiden 10 bininin görevden el çektiğini duyurdu. Komite CEO'su Toshiro Muto yaptığı açıklamada, "Bunun nedenlerinden birinin korona virüs enfeksiyonlarıyla ilgili endişe olduğuna şüphe yok" diyerek yaşanan iş gücü kaybının oyunların kaderini etkilemeyeceğini vurguladı.

ORGANİZATÖRLER KARARLI

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları sporcular, ulusal olimpiyat komiteleri ve dünya kamuoyunun Covid-19 salgını nedeniyle dile getirdiği endişelerin ardından bu yıla ertelenmişti. Olimpiyat oyunlarının 23 Temmuz-8 Ağustos 2021, Paralimpik Oyunları'nın ise 24 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Salgın nedeniyle sınırlarını yabancı uyruklu ziyaretçilere kapatan Japonya'nın dev organizasyona deniz aşırı izleyici kabul etmeyeceği duyurulurken, yerli izleyici kabulü konusundaki detayların Haziran ayı sonunda netleşeceği belirtilmişti. Ülkede Covid-19 salgını nedeniyle 10 eyalette uygulanan OHAL nedeniyle "risk" eleştirilerinin odağında olan olimpiyatlar hakkında Japonya hükümeti ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ise birçok kez kararlılık açıklaması yapmıştı.

İPTAL ÇAĞRILARI GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Japonya'daki sağlık meslek örgütleri başta olmak üzere bazı kamuoyu kesimleri, dev organizasyonun iptal edilmesi çağrısında bulunurken, ülkeye gelecek binlerce deniz aşırı sporcu ve teknik personelin yeni virüs mutasyonlarının oluşumuna zemin hazırlayabileceği endişesi dile getirilmişti. Olimpiyat organizatörleri ise etkinliğin salgın tedbirleri çevresinde güvenle hayata geçirileceğini vurgulamıştı.

(Burak Ersoy/İHA)

Tokyo Olimpiyatları'na korona virüs darbesi: 10 bin gönüllü görevden el çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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