Tokyo Olimpiyatları'na katılacak resmi yetkili sayısı Kovid-19 nedeniyle düşürülecek
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Tokyo Olimpiyatları'na katılacak resmi yetkili sayısı Kovid-19 nedeniyle düşürülecek

Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Tokyo Olimpiyatları'na katılacak resmi yetkili sayısı Kovid-19 nedeniyle düşürülecek

Japonya, Temmuz'daki Tokyo Olimpiyatları'na katılacak resmi yetkili sayısını, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yarı yarıya düşürmeyi planlıyor.

Japonya, Temmuz'daki Tokyo Olimpiyatları'na katılacak resmi yetkili sayısını, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yarı yarıya düşürmeyi planlıyor.

Kyodo ajansının haberine göre hükümet, olimpiyatlarla bağlantılı olarak delege, temsilci, yetkili ve basın mensupları gibi Japonya'ya giriş yapacak kişilerin sayısını düşürecek.

Buna göre turnuva kapsamlı Japonya'ya gelecek toplamda 90 bin kişinin 11 bini Olimpiyat, 4 bini Paralimpik sporcu ve 15 bini takım koçu ve oyunculardan oluşacak.

Olimpiyatlarla bağlantılı 30 bin katılımcının dışında kalan ve doğrudan olimpiyatlarla ilişkili olmayan katılımcı sayısının 60 binden 30 bine çekilmesi planlanıyor.

Buna göre uluslararası komite, ulusal ve bölgesel federasyon temsilcileri, basın mensupları ile sponsorların davet ettiği misafirlerden oluşan katılımcıların girişi engellenecek.

Japonya Olimpiyatlar Bakanı Marukawa Tamayo, daha önce düzenlediği basın toplantısında, Tokyo Oyunları'na dahil olacak katılımcı sayısının mümkün olduğunca düşürülmesi gerektiğini söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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