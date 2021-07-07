Tokyo Olimpiyatları'na katılacak bisikletçilerin son durağı Erciyes

Japonya'da düzenlenecek Tokyo Olimpiyatları'na katılacak 12 ülkeden 18 bisiklet sporcusu, Erciyes'te yüksek irtifa kampına girip, burada düzenlenecek uluslararası yarışlara katılacak.

Japonya'da düzenlenecek Tokyo Olimpiyatları'na katılacak 12 ülkeden 18 bisiklet sporcusu, Erciyes'te yüksek irtifa kampına girip, burada düzenlenecek uluslararası yarışlara katılacak.

Kış aylarında beyaz örtüyle kaplanan, hem doğası hem de modern tesisleriyle yerli ve yabancı kayakseverlere hizmet sunan İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes, yaz aylarında da çeşitli spor dallarının kamp merkezi haline geldi.

Erciyes Master Planı kapsamında yapılan yatırımlarla uluslararası standartlarda kayak merkezi haline gelen Erciyes'e çeşitli spor dallarında ilgi her geçen yıl artıyor.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, AA muhabirine, Erciyes'e yapılan alt yapı yatırımlarını, talebi sadece kış aylarına değil, 4 mevsime yayabilen bir politikayla takip ettiklerini söyledi.

Erciyes'e her dönemde turist gelmesinin önemine değinen Cıngı, "Gelen sporcuların bölgeye bırakacağı ekonomik katkı bizim için çok önemli. Yazın bisiklet takımları geldiği zaman Erciyes'te 2 bin 200 metrede bulunan bütün otellerimiz neredeyse yüzde 100 doluluğa ulaşıyor. Hatta bazen buradaki yatak sayısı yetmiyor ve şehir otellerinden destek alıyoruz. Burada bir yabancının otelde konaklaması, alışveriş yapması şehre ciddi ekonomik katkı sağlıyor. Spor ve spor turizmi çok önemli." diye konuştu.

"Takımlar Erciyes'e akın ediyor"

Cıngı, Erciyes'in yaz sporlarında da tercih edilen bir merkez olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu yaz Erciyes'te yüksek irtifa kampına girecek ve uluslararası yarışlara katılacak sporcular, buradan Tokyo Olimpiyatları'na katılacaklar. Yani olimpiyatlardan önceki son durak Erciyes. Bu yıl çekim alanımız daha da genişledi diyebiliriz. Tokyo'daki yarışlarda toplam 250 kilometrelik parkurun 5 bin metresi tırmanışla geçecek. Dolayısıyla Erciyes'teki yüksek irtifa kampına ve uluslararası yarışlara katılacak takımların ana hedefleri, bu tırmanışa kendilerini hazırlamak olacak. Bunu da en iyi yapacaklar yer Erciyes. Takımlarda bunun farkında olarak bu yıl Erciyes'e akın ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin