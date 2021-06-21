Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanan Şeyma Nur Emeksiz Bacaksız için kondisyon salonu yapılıyor
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Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanan Şeyma Nur Emeksiz Bacaksız için kondisyon salonu yapılıyor

Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanan Şeyma Nur Emeksiz Bacaksız için kondisyon salonu yapılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Para tekvandoda Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan milli sporcu Şeyma Nur Emeksiz Bacaksız için kondisyon salonu yapılıyor.

Para tekvandoda Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan milli sporcu Şeyma Nur Emeksiz Bacaksız için kondisyon salonu yapılıyor.

2019 yılında yapılan Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Tokyo Paralimpik Oyunları için kota almayı başaran Şeyma Nur Emeksiz Bacaksız, Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı tesislerde antrenmanlarını sürdürüyor.

Pandemi sürecinde antrenörü Olcay Tercan'ın nezaretinde antrenmanlarını eksiksiz yapan milli sporcu, Avrupa ve dünya şampiyonluklarının ardından Paralimpik Oyunları'nda da altın madalya hedefliyor.

Tokyo Paralimpik Oyunlarına evde ve spor salonunda hazırlanan Şeyma Nur Emeksiz Bacaksız için kondisyon salonu inşa ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Yeni Ordu Stadyumu içerisine yapılması planlanan kondisyon salonuna alınacak malzemeler için 12 Temmuz günü ihale yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir dizi ziyaret, temas ve incelemelerde bulunmak üzere 12 Mart 2021 tarihinde Ordu'ya geldiğinde Para Tekvando Milli Sporcusu Şeyma Nur Emeksiz Bacaksız'ı evinde ziyaret etmiş, bu ziyarette kondisyon salonu talebinde bulunmuştu.

(Metin Akyürek/İHA)

Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanan Şeyma Nur Emeksiz Bacaksız için kondisyon salonu yapılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanan Şeyma Nur Emeksiz Bacaksız için kondisyon salonu yapılıyor - Haberler Spor
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