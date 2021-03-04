Tokyo Olimpiyatları'na deniz aşırı seyirci kabul edilmeyebilir
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Tokyo Olimpiyatları'na deniz aşırı seyirci kabul edilmeyebilir

04.03.2021 07:53 | Son Güncelleme: 04.03.2021 07:56
Tokyo Olimpiyatları'na deniz aşırı seyirci kabul edilmeyebilir

Japonya'da hükümetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebbeiyle Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarına deniz aşırı seyirci kabul edilmemesine yönelik planlama yaptığı bildirildi.

Japonya'da hükümetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebbeiyle Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarına deniz aşırı seyirci kabul edilmemesine yönelik planlama yaptığı bildirildi.

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, temmuzda düzenlenecek turnuvaya sadece ülke içinde seyirci girişine izin verileceği ve deniz aşırı ülkelerden seyirci kabul edilmemesi planlanıyor.

Karara yönelik planlama çalışmaları sürerken, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ile Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Başkanı Haşimoto Seiko çevrim içi görüştü.

Turnuva kapsamında spor yerleşkelerine kabul edilecek seyirci sayısı kararının ele alındığı görüşme sonrası konuşan Haşimoto, tüm katılımcılara yönelik "güvenli olimpiyatları" düzenlemeyi amaçladıklarını söyledi.

Haşimoto, Japonya dışından seyirci kabulüne ilişkin kararın, olimpiyat meşale turunun başlayacağı 25 Mart'a kadar açıklanacağını belirterek, "Virüsün yeni varyantı dahil edildiğinde bu karar oldukça dikkat istiyor." dedi.

Japon halkının sağlığının korunması için son derece titiz davrandıklarını kaydeden Haşimoto, bunun yanı sıra turnuvaya katılmak isteyen turistlerin de sağlığını gözettiklerini dile getirdi.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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