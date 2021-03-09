Tokyo Olimpiyatları'na deniz aşırı seyirci alınmayacağı iddia edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tokyo Olimpiyatları'na deniz aşırı seyirci alınmayacağı iddia edildi

09.03.2021 16:15 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:20
Tokyo Olimpiyatları'na deniz aşırı seyirci alınmayacağı iddia edildi

Japonya'da hükümetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na deniz aşırı seyirci kabul edilmemesine karar verdiği bildirildi.

Japonya'da hükümetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na deniz aşırı seyirci kabul edilmemesine karar verdiği bildirildi.

Japon Kyodo ajansının haberine göre, konuya ilişkin resmi açıklama, hükümet ve Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi'nin, ay sonunda Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile gerçekleştireceği video konferansın ardından yapılacak.

Haberde, hükümetin, Japon halkının artan sağlık endişeleri ve birçok ülkede tespit edilen Kovid-19 varyantları yüzünden yurt dışından seyirci gelmesinin mümkün olmadığı sonucuna vardığı ifade edildi.

Olimpiyat meşalesi turunun başlayacağı 25 Mart'taki törenin de virüsün yayılmasını önlemek amacıyla seyircisiz düzenleneceği öne sürüldü.

24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan 2020 Tokyo Olimpiyatları 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerine ertelenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Pervin Buldan Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Aleyna Tilki Pelin Öztekin Esra Dermancıoğlu
Spor Can Bartu Caner Erkin Ali Şansalan Aykut Kocaman Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tokyo Olimpiyatları'na deniz aşırı seyirci alınmayacağı iddia edildi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 16:25:28. #1.15#
title