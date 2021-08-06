Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 382'ye çıktı
Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 382'ye yükseldi.
Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 382'ye yükseldi.
Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 29 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.
Son 24 saatte virüs bulaşan 29 kişi arasında turnuvada yarışan sporcu yer almadı.
Böylece, Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 382'ye çıktı.
Virüs tespit edilenler karantina periyoduna alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan