Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 241'ye çıktı
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Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 241'ye çıktı

Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 241'ye çıktı
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 241'e yükseldi.

Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 241'e yükseldi.

Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 21 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Son 24 saatte virüse yakalanan 21 kişi arasında turnuva kapsamında hizmet veren 14 sözleşmeli çalışan ve 7 resmi yetkili yer aldı.

Son bir günde müsabakalarda yarışan sporcular arasında Kovid-19'a yakalanan olmadı.

Virüsü taşıyanlar karantina periyoduna alındı.

Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 241'e çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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