Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 220'ye çıktı
Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 220'ye yükseldi.
Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 220'ye yükseldi.
Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 27 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.
Son 24 saatte virüse yakalanan 27 kişi arasında 3 sporcu, turnuva kapsamında hizmet veren 15 sözleşmeli çalışan ve 4 resmi yetkili yer aldı.
Virüsü taşıyanlar karantina periyoduna alındı.
Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 220'ye çıktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan