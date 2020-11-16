Tokyo Olimpiyatları: IOC Başkanı Bach, olimpiyatların seyircili yapılacağından emin olduğunu söyledi
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BBC

Tokyo Olimpiyatları: IOC Başkanı Bach, olimpiyatların seyircili yapılacağından emin olduğunu söyledi

16.11.2020 11:12 | Son Güncelleme: 16.11.2020 11:17
Tokyo Olimpiyatları: IOC Başkanı Bach, olimpiyatların seyircili yapılacağından emin olduğunu söyledi

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, gelecek yıl düzenlenecek Tokyo Olimpiyatları'nın seyircili yapılacağından emin olduğunu söyledi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, gelecek yıl düzenlenecek Tokyo Olimpiyatları'nın seyircili yapılacağından emin olduğunu söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenen Tokyo Olimpiyatları, 23 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Paralimpik Oyunları'nın da24 Ağustos-5 Eylül arasında yapılması planlanıyor.

Japonya'yı ziyaret eden Thomas Bach, o zamana kadar bir aşı bulunması halinde, Olimpiyatlar'da yarışacak tüm sporcularla seyircilere aşı yapılmasını sağlamak için çaba harcayacaklarını belirtti.

Olimpiyatlar'a 200 kadar ülkeden 11 bin atletin katılması bekleniyor.

Bach, Japonya Başbakanı Yoşihide Suga'yla görüştükten sonra yaptığı açıklamada "Aklınıza gelen her türlü önlemi alacağız. Bu nedenle gelecek yıl Olimpiyat Stadyumu'nda seyircilerin olacağına inancımız tam" dedi.

Olimpiyat provası

8 Kasım'da Tokyo'da Olimpiyat Oyunları'nın provası olarak bir jimnastik turnuvası düzenlenmişti.

Dostluk ve Dayanışma Yarışması adlı turnuvaya katılan 22 atlet, yarışmalardan önce Tokyo'daki bir otelde iki hafta karantinada kalmıştı.

Atletlere her gün koronavirüs testi yapılırken binlerce seyirci de salonda maske takmıştı.





'Olimpiyatlar ne pahasına olursa olsun yapılacak'

Tokyo 2020 Düzenleme Komitesi Başkanı Toşiro Muti, Temmuz sonunda Olimpiyatlar'ın seyircisiz yapılmasını istemediklerini belirtmişti.

Muti, yarışların sınırlı sayıda seyirciyle yapılabileceğini ve personel ve delege sayısının azaltılabileceğini söylemişti.

Thomas Bach, Tokyo ziyaretinden önce Japonya'ya Olimpiyatlar'ın yine ertelenmesi için mi gideceği sorusuna "Hayır" yanıtını vermiş, yardımcısı da "Olimpiyatlar Covid olsun olmasın yapılacak" demişti.

Japonya Olimpiyat Bakanı Seiko Haşimoto da "ne pahasına olursa olsun" Olimpiyatlar'ın 2021'de yapılacağını söylemişti.

BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen ve koronavirüse karşı yüzde 90 oranında koruma sağladığı açıklanan aşının gelecek yıl kullanıma hazır olması umuluyor.

BBC

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