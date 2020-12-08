Tokyo Olimpiyatları için yeni Covid-19 tedbirleri gündemde
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Tokyo Olimpiyatları için yeni Covid-19 tedbirleri gündemde

08.12.2020 09:50 | Son Güncelleme: 08.12.2020 09:56
Tokyo Olimpiyatları için yeni Covid-19 tedbirleri gündemde

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Covid-19 salgını nedeniyle gelecek yıla ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nın güvenliği için yarışacak sporcuların Olimpiyat Köyü'ndeki kalış sürelerine kısıtlama getirmeye hazırlanıyor.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Covid-19 salgını nedeniyle gelecek yıla ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nın güvenliği için yarışacak sporcuların Olimpiyat Köyü'ndeki kalış sürelerine kısıtlama getirmeye hazırlanıyor.

Covid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için geri sayım sürerken, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) alınacak salgın önleme tedbirlerini netleştirmeye başladı. IOC Başkanı Thomas Bach, ulusal olimpiyat komitelerinden sporcuların Tokyo'daki Olimpiyat Köyü'ne giriş-çıkışlarını düzenleyecek yeni kurallara uymalarını istediklerini açıkladı. IOC Yürütme Kurulu toplantısından sonra söz konusu kurallarla ilgili bilgi veren Bach, sporcuların Olimpiyat Köyü'ne girişlerine müsabakalarından 5 gün önce izin verilmesinin ve elenmeleri ya da yarışlarını tamamlamaları halinde ise 2 gün içinde tesisten ayrılmalarının talep edilmesinin beklendiğini belirtti. Bach, "Bunun kesinlikle gerekli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Covid-19'a maruz kalma riskini en aza indirmek için Olimpiyat Köyü'nde kalanların sayısını azaltmamız, en aza indirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

TÖRENLERE KATILAMAYACAKLAR

IOC'nin hayata geçirmeyi planladığı uygulama nedeniyle, oyunların ilerleyen aşamalarında gerçekleştirilecek atletizm ve güreş gibi müsabakalarda yarışacak sporcuların açılış törenine, yüzücüler ve cimnastikçilerin ise kapanış törenine katılmaması bekleniyor.

GÖZLER 2021'DE

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Covid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenmişti. Yeni takvime göre, olimpiyat oyunlarının 23 Temmuz-8 Ağustos 2021, paralimpik oyunlarının ise 24 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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