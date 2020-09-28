Tokyo Olimpiyatları için takvim netleşiyor

Tokyo Olimpiyatları meşale koşusunun 25 Mart'ta Japonya'nın Fukushima eyaletinden başlayacağı açıklandı.

Tokyo Olimpiyatları meşale koşusunun 25 Mart'ta Japonya'nın Fukushima eyaletinden başlayacağı açıklandı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları ile ilgili takvim netleşmeye başladı. Tokyo Organizasyon Komitesi olimpiyat meşale koşusunun 25 Mart'ta Fukushima eyaletindeki J-Village Stadyumu'ndan başlayacağını açıkladı. Ülkenin 47 eyaletinin tamamından 121 günde geçmesi beklenen meşalenin halihazırda seçilen 10 bin koşucu tarafından taşınacağı, 23 Temmuz'da Olimpiyat Oyunları Açılış Töreni için Tokyo'ya getirileceği belirtildi. Organizasyon Komitesi, önceden planlanan rotalara sadık kalınacağını bildirdi.

Maliyet tartışması

Daha önce 1 yıllık ertelemenin getirdiği ek maliyetlerin etkisini azaltmak üzere olimpiyat meşale koşusunun rotasının kısaltılması gündeme gelmiş, ancak Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Koordinasyon Komisyonu geçtiğimiz hafta tüm eyaletlerin rotaya dahil olduğu orijinal plana sadık kalma kararı almıştı. Son gelişmenin ardından organizatörlerin etkinlik kapsamında kullanılacak araç ve personel sayısını azaltarak maliyet düşürme yoluna gidebileceği ifade ediliyor.

Japonya'ya getirilmişti

Olimpiyat meşalesi bu yılın başında Yunanistan'daki tarihi Olympia bölgesinde yakılmış, oyunların Covid-19 salgını nedeniyle ertelendiği tarih olan 24 Mart'tan dört gün önce Japonya'ya ulaşmıştı. O günden bu yana Japonya'da bulunan meşalenin Tokyo'nun merkezindeki Japonya Olimpiyat Müzesi'nde 1 Kasım'a kadar halka açık şekilde sergileneceği açıklanmıştı. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı