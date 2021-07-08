Tokyo Olimpiyatları: Covid vakalarındaki artış nedeniyle Olimpiyat Oyunları seyircisiz oynanacak
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Tokyo Olimpiyatları: Covid vakalarındaki artış nedeniyle Olimpiyat Oyunları seyircisiz oynanacak

Tokyo Olimpiyatları: Covid vakalarındaki artış nedeniyle Olimpiyat Oyunları seyircisiz oynanacak
BBC - Haberler | Dünya

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 23 Temmuz'da başlaması planlanan Olimpiyat Oyunları, Covid vakalarındaki artış nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Japonya Olimpiyatlar Bakanı Tamayo Marukawa, 23 Temmuz'da Tokyo'da başlaması planlanan Olimpiyat Oyunları'nın kentte Covid vakalarının artış göstermesi nedeniyle seyircisiz oynanacağını açıkladı.

Japonya Başbakanı Yoşihide Suga da, Olimpiyat Oyunları süresince Tokyo'da olağanüstü hâl ilan edileceğini açıkladı.

Tokyo'da Covid vakalarında yaşanan artış sürüyor.

Japonya üzerinde Olimpiyatları ertelemesi ya da iptal etmesi yönünde de ciddi bir baskı var.

Başbakan Yoşihide Suga'nın olağanüstü hâl açıklaması, Olimpiyat organizasyon komitesi , Uluslararası Olimpik Komitesi Başkanı Thomas Bach ve hükümet yetkilileri ile bugün yaptığı toplantının ardından geldi.

Yoşihide Suga, "Koronavirüs varyantlarının etkisini göz önünde tutarak, ülkenin geri kalanına virüsün yayılmasına izin vermemek için önlemlerimizi sıkılaştırmamız gerek. Bu durum nedeniyle, Tokyo'da olağanüstü hâl ilan edeceğiz" diye konuştu.

Olimpiyat Oyunları, 23 Temmuz'da yapılacak açılış töreni ile başlayacak ve 8 Ağustos'a dek sürecek. Paralimpik Oyunlar da, 24 Ağustos ile 5 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

Tokyo'daki olağanüstü hâl ise, 12 Temmuz ile 22 Ağustos arasında yürürlükte olacak.

Bu kapsamda, başkentteki bar ve restoranlar en geç 23:00'de kapanacak, alkol hizmeti de veremeyecek.

Japonya'da Covid vakaları ne durumda?

Ülkede Nisan ayında yeni bir Covid dalgası başlamıştı.

Ülke genelinde vaka sayısı nispeten düşük seyrederken, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 14 bin 900'e yakın.

Çarşamba günü ülke çapında toplam 2 bin 180 yeni vaka tespit edilmişti. Bunlardan 920'si Tokyo'dan çıkmıştı. Tokyo'da kaydedilen bu rakam geçtiğimiz hafta 714'tü. Yani Tokyo, günlük vaka sayısının 1.010 olduğu 13 Mayıs'tan bu yana görülen en yüksek rakama erişti.

Ülkede Covid'a karşı aşılama programı yavaş gidiyor.

Şu ana dek aşılarını tamamlayanların sayısı, ülke nüfusunun yüzde 15'inden biraz fazla.

Japonya halkı ne diyor?

Covid nedeniyle daha önce de bir yıl ertelenen Olimpiyatlar'ın Tokyo'da yapılmasına karşı çıkan önemli bir kesim var.

Gecikme nedeniyle Olimpiyatlar için tahmin edilen maliyet aşıldı.

Haziran ayında ülkenin önde gelen gazetelerinden göre, katılımcıların yüzde 80'i Olimpiyatlar'ın ertelenmesini ya da iptal edilmesini istediklerini belirtti.

Seyirciler için halka açık alanlar kurulması planı iptal edilirken, reklam şirketleri eleştiriler nedeniyle Olimpiyatlar ile ilgili tanıtım yapmaktan kaçınıyor.

Tokyo Olimpiyatları: Covid vakalarındaki artış nedeniyle Olimpiyat Oyunları seyircisiz oynanacak
BBC
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