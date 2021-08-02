Tokyo Olimpiyatları: Belaruslu atlet Krystina Timanovskaya, Polonya'ya iltica etmek istiyor
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BBC

Tokyo Olimpiyatları: Belaruslu atlet Krystina Timanovskaya, Polonya'ya iltica etmek istiyor

Tokyo Olimpiyatları: Belaruslu atlet Krystina Timanovskaya, Polonya'ya iltica etmek istiyor
BBC - Haberler | Dünya

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Sözcüsü Mark Adams, antrenörlerini eleştirdiği için zorla ülkesine gönderilmek istendiğini söyleyen 24 yaşındaki Belaruslu atlet Krystina Tsimanouskaya'nın Japon makamların koruması altında olduğunu açıkladı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Sözcüsü Mark Adams, antrenörlerini eleştirdiği için zorla ülkesine gönderilmek istendiğini söyleyen 24 yaşındaki Belaruslu atlet Krystina Tsimanouskaya'nın Japon makamların koruması altında olduğunu açıkladı.

Ülkesine zorla geri gönderilmek istendiğini belirterek sosyal medya üzerinden yardım çağrısı yapan Tsimanouskaya'nın geceyi Tokyo'daki Haneda Havalimanı'ndaki otelde geçirdiği belirtildi.

Tsimanouskaya'nın bugün Polonya'nın Tokyo Büyükelçiliği'ne girerken görüldüğü bildirildi.

Siyasi görüşleri nedeniyle tutuklu bulunan ya da müsabakalardan yasaklanan sporculara destek amacıyla kurulan Belarus Spor Dayanışma Derneği (BSSF), BBC'ye yaptığı açıklamada Timanovskaya'nın Polonya'dan iltica talebinde bulunduğunu söyledi.

BSSF'den Anatol Kotau, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Tsimanouskaya, Belarus'taki ailesine yönelik baskılar olmasından endişe ediyor. Şu anda en önemli kaygısı bu" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin de aralarında olduğu bazı uluslararası kuruluşların Belaruslu atletle temas kurduğu da ifade edildi.

Bugün kadınlar 200 metre yarışında koşması beklenen Tsimanouskaya, diğer takım arkadaşlarının yarışamayacağının ortaya çıkmasının ardından istemediği bir yarışa katılmak zorunda bırakıldığı gerekçesiyle sosyal medya üzerinden teknik ekibi eleştirmişti.

Tsimanouskaya, bu eleştirilerinin ardından zorla havaalanına götürülerek, Belarus'a dönmeye zorlandığını söylemiş ve sosyal medya üzerinden "can güvenliğinin olmadığı" gerekçesiyle yardım talep etmişti.

Belarus Milli Olimpiyat Komitesi ise Tsimanouskaya'nın "duygusal ve psikolojik durumu" nedeniyle olimpiyat takımından çıkarıldığını açıkladı.

IOC, geçen yıl Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'nun kazandığı seçimlere hile karıştırıldığı iddiasıyla başlayan protestolarda yer alan sporculara korumadığı gerekçesiyle Belarus Milli Olimpiyat Komitesi'ne bazı yaptırımlar uygulamıştı.

Tokyo Olimpiyatları: Belaruslu atlet Krystina Timanovskaya, Polonya'ya iltica etmek istiyor
BBC
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