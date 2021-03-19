Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri'nde 3 kadın milli güreşçi yarı finalde
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Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri'nde 3 kadın milli güreşçi yarı finalde

19.03.2021 18:25 | Son Güncelleme: 19.03.2021 18:38
Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri'nde 3 kadın milli güreşçi yarı finalde

Macaristan'da düzenlenen Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri'nde mücadele eden kadın milli güreşçiler Evin Demirhan, Bediha Gün ve Elif Jale Yeşilırmak, yarı finale yükseldi.

Macaristan'da düzenlenen Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri'nde mücadele eden kadın milli güreşçiler Evin Demirhan, Bediha Gün ve Elif Jale Yeşilırmak, yarı finale yükseldi.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kadınlar 50 kiloda Evin Demirhan, seribaşı olduğu için doğrudan çıktığı çeyrek finalde Fin sporcu Taru Marketta Vainionpaeae'yı 11-0 sayı tuşuyla yendi. Evin Demirhan, yarı finalde Fransız Julie Sabatie ile karşılaşacak.

Kadınlar 57 kiloda ise Bediha Gün, çeyrek final mücadelesinde Avrupa şampiyonu Norveçli Grace Jacob Bullen'i 4-2 mağlup etti. Bediha Gün, yarı finalde Avrupa ikincisi Bulgar Evelina Nikolava ile karşı karşıya gelecek.

Milli güreşçilerden Elif Jale Yeşilırmak, kadınlar 62 kilo mücadelesinde ilk turda Polonyalı rakibi Katarzyna Madrowska'yı 6-0, çeyrek finalde de Rumen Kriszta Tunde Incze'yi 4-2 yendi. Elif Jale Yeşilırmak, yarı finalde Avrupa şampiyonu Letonyalı Anastasia Gregorjeva ile karşılaşacak.

Diğer milli güreşçilerden kadınlar 76 kiloda Yasemin Adar, ilk turda Fransız Pauline Denise Lecarpentier'i 6-2 yendi. Yasemin Adar, çeyrek finalde Avrupa ikincisi Avusturyalı Martina Kuenz'a yenildi. Kadınlar 53 kiloda Zeynep Yetgil, Rumen Andrea Beatrice'ye, 68 kiloda Buse Tosun da Dünya Kupası şampiyonu Bulgar Yuliana Yaneva'ya kaybetti.

Erkekler serbest stilde finaller ve kadınlarda yarı final mücadeleleri, bu akşam yapılacak ve TRT Spor 2'den canlı yayınlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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