Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yeni tarihi belli oldu Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmesi yönünde karar alınan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yeni tarihi belli oldu. Bugün IOC, Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi, Tokyo Şehir Hükümeti ve Japonya Hükümeti arasında gerçekleştirilen toplantıda, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve 2020 Paralimpik Oyunları için yeni tarihler belirlendi. IOC'den yapılan açıklamada, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında, Paralimpik Oyunları'nın ise 24 Ağustos - 5 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenleneceği kaydedildi.

Kaynak: DHA