Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın transfer merkezi İstanbul oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın transfer merkezi İstanbul oldu

Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın başlamasına kısa bir süre kalırken, farklı ülkelerden sporcular kafilelerle Japonya'ya İstanbul aktarmalı uçakla gelmeye devam ediyor.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın başlamasına kısa bir süre kalırken, farklı ülkelerden sporcular kafilelerle Japonya'ya İstanbul aktarmalı uçakla gelmeye devam ediyor.

İstanbul, farklı ülkelerden sporcuların ve kafilelerin transfer merkezi oldu. Belarus, Brezilya, Sırbistan, Türkmenistan, Malta, Arnavutluk, Slovenya, Bosna Hersek, Fas başta olmak üzere 20 farklı ülkenin sporcuları Türk Hava Yolları'na ait uçakla başkent Tokyo'ya geldi.

Haneda Havalimanı'nda olimpiyatlara katılacak sporcuların yanı sıra antrenör ve gazeteciler, sıkı bir kontrolün ardından şehre giriş yapabildi. Olimpiyatlarda görevli olanlar, yaklaşık 2,5 saat süren uzun kontrol ve Kovid-19 test sonuçlarının ardından akreditasyon kartlarını aldı.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın transfer merkezi İstanbul oldu
Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın transfer merkezi İstanbul oldu
Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın transfer merkezi İstanbul oldu
Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın transfer merkezi İstanbul oldu
Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın transfer merkezi İstanbul oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

UEFA, 2023 yılındaki Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da oynanacağını açıkladı
UEFA, 2023 yılındaki Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da oynanacağını açıkladı
UEFA, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde 2021-22 ile 2022-23 sezonu grup kura çekimlerinin İstanbul'da yapılacağını duyurdu.
UEFA, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde 2021-22 ile 2022-23 sezonu grup kura çekimlerinin İstanbul'da yapılacağını duyurdu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Mustafa Demir Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Metin Oktay Şenol Güneş Mehmet Topal Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın transfer merkezi İstanbul oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 16:21:23. #1.14#

title