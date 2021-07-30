Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli judocu Kayra Sayit, repesaj mücadelesinde Güney Koreli Mijin Han'ı mağlup ederek bronz madalya maçına çıkmaya hak...
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Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli judocu Kayra Sayit, repesaj mücadelesinde Güney Koreli Mijin Han'ı mağlup ederek bronz madalya maçına çıkmaya hak...

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli judocu Kayra Sayit, repesaj mücadelesinde Güney Koreli Mijin Han'ı mağlup ederek bronz madalya maçına çıkmaya hak...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli judocu Kayra Sayit, repesaj mücadelesinde Güney Koreli Mijin Han'ı mağlup ederek bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli judocu Kayra Sayit, repesaj mücadelesinde Güney Koreli Mijin Han'ı mağlup ederek bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli judocu Kayra Sayit, repesaj mücadelesinde Güney Koreli Mijin Han'ı mağlup ederek bronz madalya maçına çıkmaya hak... - Haberler Spor
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