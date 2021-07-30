Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli judocu Kayra Sayit, repesaj mücadelesinde Güney Koreli Mijin Han'ı mağlup ederek bronz madalya maçına çıkmaya hak...
Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli judocu Kayra Sayit, repesaj mücadelesinde Güney Koreli Mijin Han'ı mağlup ederek bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı.
Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli judocu Kayra Sayit, repesaj mücadelesinde Güney Koreli Mijin Han'ı mağlup ederek bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı