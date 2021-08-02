Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp, erkekler grekoromen stil 130 kilo yarı final maçında Kübalı Mijain Lopez Nunez'e 2-0...
Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp, erkekler grekoromen stil 130 kilo yarı final maçında Kübalı Mijain Lopez Nunez'e 2-0 yenilerek altın madalya şansını kaybetti.
Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp, erkekler grekoromen stil 130 kilo yarı final maçında Kübalı Mijain Lopez Nunez'e 2-0 yenilerek altın madalya şansını kaybetti. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı