Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp, erkekler grekoromen stil 130 kilo yarı final maçında Kübalı Mijain Lopez Nunez'e 2-0...
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Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp, erkekler grekoromen stil 130 kilo yarı final maçında Kübalı Mijain Lopez Nunez'e 2-0...

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp, erkekler grekoromen stil 130 kilo yarı final maçında Kübalı Mijain Lopez Nunez'e 2-0...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp, erkekler grekoromen stil 130 kilo yarı final maçında Kübalı Mijain Lopez Nunez'e 2-0 yenilerek altın madalya şansını kaybetti.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp, erkekler grekoromen stil 130 kilo yarı final maçında Kübalı Mijain Lopez Nunez'e 2-0 yenilerek altın madalya şansını kaybetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp, erkekler grekoromen stil 130 kilo yarı final maçında Kübalı Mijain Lopez Nunez'e 2-0... - Haberler Spor
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