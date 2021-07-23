Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılan Alman bisikletçi Simon Geschke Kovid-19'a yakalandı
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Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılan Alman bisikletçi Simon Geschke Kovid-19'a yakalandı

Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılan Alman bisikletçi Simon Geschke Kovid-19'a yakalandı
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılan Alman bisikletçi Simon Geschke'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılan Alman bisikletçi Simon Geschke'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Almanya Olimpiyat Sporları Konfederasyonundan yapılan açıklamada, 35 yaşındaki Geschke'nin Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığı ve erkekler yol bisikleti yarışında takımdaki yerini alamayacağı belirtildi.

Takımda diğer sporcuların testlerinin negatif çıktığı ve yarışa katılabilecekleri ifade edildi.

Tokyo 2020'de erkekler yol bisikleti yarışı, yarın TSİ 05.00'te gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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