Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılacak judocular son kamplarını Antalya ve İstanbul'da yapacak
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Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılacak judocular son kamplarını Antalya ve İstanbul'da yapacak

Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılacak judocular son kamplarını Antalya ve İstanbul'da yapacak
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek milli judocular, son kamplarını Antalya ve İstanbul'da gerçekleştirecek.

Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek milli judocular, son kamplarını Antalya ve İstanbul'da gerçekleştirecek.

Hırvatistan'ın Porec şehrinde ortak çalışma kampını tamamlayan Judo Erkek Milli Takımı'nda yer alan Mihraç Akkuş, Bilal Çiloğlu, Vedat Albayrak, Mighael Zgank ve Kayra Sayit, 17 Temmuz'a kadar son çalışmalarını Antalya'da yapacak.

Olimpik judocu Gül Kader Şentürk ise Judo Kadın Milli Takımı ile beraber 12 Temmuz'a kadar Edirne'de antrenmanlarını sürdürecek ve daha sonra İstanbul'da hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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