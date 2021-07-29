Tokyo Olimpiyat Oyunları'na ırkçılık gölgesi düştü
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Tokyo Olimpiyat Oyunları'na ırkçılık gölgesi düştü

Tokyo Olimpiyat Oyunları'na ırkçılık gölgesi düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Alman Bisikletçiler Derneği'nin (BDR) spor direktörü Patrick Moster, sarf ettiği ırkçı söylemler nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan uzaklaştırıldı.

Alman Bisikletçiler Derneği'nin (BDR) spor direktörü Patrick Moster, sarf ettiği ırkçı söylemler nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan uzaklaştırıldı.

Patrick Moster, çarşamba günü erkekler zamana karşı yarışında, Alman sürücü Nikias Arndt'ı; 'deve sürücülerini geçin, deve sürücülerini geçin, haydi' sözleriyle motive etmeye çalıştı. Moster'in bu sözleri o an çekimde olan TV kameralarına da yansıdı.

Alman bisikletçi Arndt'tan hemen önce Eritreli Amanuel Ghebreigzabhier ve Cezayirli Azzedine Lagab zamana karşı mücadelede için piste çıkmıştı.

Tepkiler üzerine özür diledi

Alman Olimpik Sporlar Konfederasyonu (DOSB) bu ırkçı söylemlerden sonra Patrick Moster'in olimpiyat oyunlarından ayrılıp ülkesine dönmesine karar verdi. Alman Olimpik Sporlar Konfederasyonu Başkanı Alfons Hörmann, yaptığı açıklamada "Moster'ın yaptığı ırkçı açıklamalar için kamuoyu önünde özür dilemesinin samimi olduğuna inanıyoruz. Ancak bu söylemlerle ile Moster, olimpiyat değerlerini ihlal etti. Takımımız için adil oyun, saygı ve hoşgörü tartışılamaz" ifadelerini kullandı.

Moster'ın ırkçı söylemlerle motive etmeye çalıştığı bisikletçi Nikias Arndt ve takım arkadaşı Maximilian Schachmann da Moster'in söylemlerine katılmadıklarını ve doğru bulmadıklarını açıkladı. Arndt, bu tanımlamanın 'dehşete verici' olduğunu belirterek, spor direktörünün açıklamalarıyla arasına mesafe koydu. Maximilian Schachmann da bu tür kelimelerin Olimpiyat Oyunları'nda ve genel olarak dünyada yeri olmadığını vurguladı.

Dünya bisiklet derneği UCI da devreye girdi ve Moster'ın söylemlerini kınadı.

Moster'in ırkçı söylemlerinin muhatabı Cezayirli bisiklet sürücüsü Lagab, olayla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olimpiyatlarda deve yarışı yok, o yüzden bisiklete biniyorum. En azından Tokyo'daydım" ifadelerini kullandı. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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