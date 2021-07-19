Tokyo Olimpiyat Oyunları'na doğru
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Tokyo Olimpiyat Oyunları'na doğru

Tokyo Olimpiyat Oyunları'na doğru
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

32. Yaz Olimpiyat Oyunları, Japonya'nın başkenti Tokyo'da 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

32. Yaz Olimpiyat Oyunları, Japonya'nın başkenti Tokyo'da 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek. Olimpiyat oyunları tarihinde en çok sporcunun katıldığı organizasyon 2016 Rio oldu.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen organizasyona toplam 11 bin 238 sporcu katıldı. 2016 Rio Olimpiyat Oyunları, katılımcı sayısıyla 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları'nı da geride bıraktı. Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleştirilen oyunlarda 10 bin 942 sporcu yer aldı.

Atina'da 1896'da düzenlenen ilk olimpiyat ise 241 kişiyle en az sporcunun katıldığı ve kadın sporcunun mücadele etmediği olimpiyat olarak dikkati çekti.

Kadınlar 1900'de sahaya çıktı

İlk olimpiyat oyunlarında yer almayan kadın sporcular ilk kez 1900 Paris'te sahaya çıktı.

Fransa'nın başkentinde düzenlenen oyunlara 22 kadın sporcu katıldı.

En çok kadın sporcu da Rio'da yarıştı

Rio Olimpiyat Oyunları, en çok kadın sporcunun katıldığı organizasyonda da oldu.

Brezilya'daki oyunlarda 6 bin 178 erkek sporcu mücadele ederken, 5 bin 60 da kadın sporcu yer aldı.

Olimpiyatlar ve katılan sporcular

Olimpiyat oyunları ve katılan sporcular şöyle:

OlimpiyatKadınErkekToplam
1896 Atina0241241
1900 Paris22975997
1904 St. Louis6645651
1906 Atina7877884
1908 Londra3719712008
1912 Stockholm4823592407
1920 Anvers6525612626
1924 Paris13529543089
1928 Amsterdam27726062883
1932 Los Angeles12612061332
1936 Berlin33136323963
1948 Londra39037144104
1952 Helsinki51944364955
1956 Melbourne37629383314
1960 Roma61147275338
1964 Tokyo67844735151
1968 Meksiko78147355516
1972 Münih105960757134
1976 Montreal126048246084
1980 Moskova111540645179
1984 Los Angeles156652636829
1988 Seul219461978391
1992 Barcelona270466529356
1996 Atlanta3512680610318
2000 Sidney4069658210651
2004 Atina4329629610625
2008 Pekin4637630510942
2012 Londra4847597310820
2016 Rio5060617811238
TOPLAM40761116265157026

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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