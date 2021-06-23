Tokyo Olimpiyat Oyunları müsabaka yerleşkelerinde alkollü içecek satışının yasaklanmasına karar verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tokyo Olimpiyat Oyunları müsabaka yerleşkelerinde alkollü içecek satışının yasaklanmasına karar verildi

Tokyo Olimpiyat Oyunları müsabaka yerleşkelerinde alkollü içecek satışının yasaklanmasına karar verildi
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Güncel

Tokyo Olimpiyat Oyunları Organizasyon Komitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında müsabaka yerleşkelerinde alkollü içecek satışının yasaklanması yönünde karar aldı.

Tokyo Olimpiyat Oyunları Organizasyon Komitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında müsabaka yerleşkelerinde alkollü içecek satışının yasaklanması yönünde karar aldı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek oyunlar esnasında müsabaka yerleşkelerinde alkollü içecek satışının ve içilmesinin, komite toplantısında alınan kararla yasaklandığı belirtildi.

Organizasyon komitesi başkanı Seiko Hashimoto, toplantının ardından Japonya basınına yaptığı açıklamada, uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda salgının yayılmasını önlemek amacıyla müsabakaların gerçekleştirildiği alanlarda alkollü içecek satışına izin verilmeyeceğini ifade etti.

Bu arada oyunların alkollü içecek üreticisi sponsoru da komitenin aldığı kararı desteklediğini duyurdu.

Yetkililerin, alkol içmenin yakın temasta bulunma ve yüksek sesle konuşma gibi sonuçlar doğurarak virüsün yayılmasına neden olduğu yönündeki uyarıları sonrası, Japonya hükümeti tarafından Tokyo şehri ve çevresinde de alkol satışlarına kısıtlama getirilmişti.

Öte yandan Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın denizaşırı seyirci kabul edilmeksizin düzenleneceği açıklanmıştı. Müsabaka yerleşkelerine yurt içinden ise maksimum 10 bin kişi olacak şekilde yüzde 50 kapasiteyle seyirci kabul edilmesinin planlandığı duyurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 52 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 294 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 52 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 294 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Vladimir Putin Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Emel Sayın Hande Erçel Rafet El Roman Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Burak Yılmaz Yiğit Şardan Sergen Yalçın Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tokyo Olimpiyat Oyunları müsabaka yerleşkelerinde alkollü içecek satışının yasaklanmasına karar verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 14:01:19. #1.16#

title