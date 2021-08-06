Tokyo Olimpiyat Oyunları karate kadınlar kumite 61 kiloda milli sporcumuz Merve Çoban, grubundaki dördüncü maçında Çin Halk Cumhuriyeti'nden Xiaoyan...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tokyo Olimpiyat Oyunları karate kadınlar kumite 61 kiloda milli sporcumuz Merve Çoban, grubundaki dördüncü maçında Çin Halk Cumhuriyeti'nden Xiaoyan...

Tokyo Olimpiyat Oyunları karate kadınlar kumite 61 kiloda milli sporcumuz Merve Çoban, grubundaki dördüncü maçında Çin Halk Cumhuriyeti'nden Xiaoyan...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Tokyo Olimpiyat Oyunları karate kadınlar kumite 61 kiloda milli sporcumuz Merve Çoban, grubundaki dördüncü maçında Çin Halk Cumhuriyeti'nden Xiaoyan Yin'e ilk puan avantajıyla yenilmesine rağmen yarı finale yükselerek madalyayı garantiledi.

Tokyo Olimpiyat Oyunları karate kadınlar kumite 61 kiloda milli sporcumuz Merve Çoban, grubundaki dördüncü maçında Çin Halk Cumhuriyeti'nden Xiaoyan Yin'e ilk puan avantajıyla yenilmesine rağmen yarı finale yükselerek madalyayı garantiledi. Merve Çoban, 14.05'te yarı final müsabakasına çıkacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Son dakika haberleri... 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite 67 kiloda Eray Şamdan, gümüş madalya kazandı.
Son dakika haberleri... 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite 67 kiloda Eray Şamdan, gümüş madalya kazandı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Tanju Özcan Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Seda Sayan Tuğba Özay Yiğit Marcus Aral
Spor Eda Erdem Mete Gazoz Fatih Terim Abdullah Avcı Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tokyo Olimpiyat Oyunları karate kadınlar kumite 61 kiloda milli sporcumuz Merve Çoban, grubundaki dördüncü maçında Çin Halk Cumhuriyeti'nden Xiaoyan... - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 09:21:13. #1.16#

title