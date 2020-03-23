Tokyo Olimpiyat Oyunları erteleniyor! Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) üyesi Dick Pound, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 2021'e erteleneceğini ve ayrıntıların önümüzdeki dört hafta içinde belirleneceğini söyledi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) üyesi Dick Pound, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 2021'e erteleneceğini ve ayrıntıların önümüzdeki dört hafta içinde belirleneceğini söyledi.

Hayatı olumsuz etkileyen korona virüs salgını nedeniyle birçok spor organizasyonu ileri bir tarihe ertelenmişti. Bu yıl Japonya'da yapılması planlanan Tokyo Olimpiyat Oyunları ile ilgili de bir açıklama geldi. IOC üyesi Dick Pound, olimpiyatların gelecek yıla erteleneceğini, ayrıntıların da önümüzdeki dört hafta içinde belli olacağını dile getirdi.

USA Today'e konuşan Pound, "IOC'nin sahip olduğu bilgilere dayanarak erteleme kararı alındı. İleriye dönük parametreler belirlenmedi, ancak oyunlar 24 Temmuz'da başlamayacak, biliyorum" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA