Tokyo Olimpiyat Oyunları erkekler serbest stil 125 kiloda milli güreşçimiz Taha Akgül, Moğol güreşçi Lkhagvagerel Munkhtur'u 5-0 mağlup ederek bronz...
Tokyo Olimpiyat Oyunları erkekler serbest stil 125 kiloda milli güreşçimiz Taha Akgül, Moğol güreşçi Lkhagvagerel Munkhtur'u 5-0 mağlup ederek bronz madalya kazandı.
Tokyo Olimpiyat Oyunları erkekler serbest stil 125 kiloda milli güreşçimiz Taha Akgül, Moğol güreşçi Lkhagvagerel Munkhtur'u 5-0 mağlup ederek bronz madalya kazandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı