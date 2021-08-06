Tokyo Olimpiyat Oyunları erkekler serbest stil 125 kiloda milli güreşçimiz Taha Akgül, Moğol güreşçi Lkhagvagerel Munkhtur'u 5-0 mağlup ederek bronz...
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Tokyo Olimpiyat Oyunları erkekler serbest stil 125 kiloda milli güreşçimiz Taha Akgül, Moğol güreşçi Lkhagvagerel Munkhtur'u 5-0 mağlup ederek bronz...

Tokyo Olimpiyat Oyunları erkekler serbest stil 125 kiloda milli güreşçimiz Taha Akgül, Moğol güreşçi Lkhagvagerel Munkhtur'u 5-0 mağlup ederek bronz...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Tokyo Olimpiyat Oyunları erkekler serbest stil 125 kiloda milli güreşçimiz Taha Akgül, Moğol güreşçi Lkhagvagerel Munkhtur'u 5-0 mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Tokyo Olimpiyat Oyunları erkekler serbest stil 125 kiloda milli güreşçimiz Taha Akgül, Moğol güreşçi Lkhagvagerel Munkhtur'u 5-0 mağlup ederek bronz madalya kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül, bronz madalya mücadelesinde Moğol Lkhagvagerel Munkhtur'u yenerek madalyanın sahibi oldu.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül, bronz madalya mücadelesinde Moğol Lkhagvagerel Munkhtur'u yenerek madalyanın sahibi oldu.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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Tokyo Olimpiyat Oyunları erkekler serbest stil 125 kiloda milli güreşçimiz Taha Akgül, Moğol güreşçi Lkhagvagerel Munkhtur'u 5-0 mağlup ederek bronz... - Haberler Spor
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