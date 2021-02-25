Tokyo'nun kuzeyindeki Toçigi'de çıkan yangın 76,5 hektarlık ormanlık alana zarar verdi
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Tokyo'nun kuzeyindeki Toçigi'de çıkan yangın 76,5 hektarlık ormanlık alana zarar verdi

25.02.2021 07:41 | Son Güncelleme: 25.02.2021 07:44
Tokyo'nun kuzeyindeki Toçigi'de çıkan yangın 76,5 hektarlık ormanlık alana zarar verdi

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeyindeki Toçigi eyaletinde çıkan yangında 76,5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeyindeki Toçigi eyaletinde çıkan yangında 76,5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Toçigi Eyalet Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Aşikaga ilçesinin Nişinomiya bölgesindeki ormanlık alanda pazar günü çıkan yangını söndürme çalışmalarına halen devam ediliyor.

Ormanlık alana yakın 200'den fazla ev için tahliye uyarısı yapıldı.

Yangın 76,5 hektarlık ormanlık alana zarar verdi.

Kamu yayıncısı NHK'ye göre şimdiye kadar yaralı rapor edilmezken, ormanlık alandaki bulunan bir Şinto tapınağındaki ahşap yapı zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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