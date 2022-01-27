Tokyo'nun kuzeydoğusunda meydana gelen zincirleme kazada 23 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tokyo'nun kuzeydoğusunda meydana gelen zincirleme kazada 23 kişi yaralandı

AA, Ahmet Furkan Mercan - Güncel
Tokyo'nun kuzeydoğusunda meydana gelen zincirleme kazada 23 kişi yaralandı

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeydoğusunda bir otobanda yoğun sisten kaynaklanan zincirleme kazada 23 kişi yaralandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeydoğusunda bir otobanda yoğun sisten kaynaklanan zincirleme kazada 23 kişi yaralandı.

Japonya Meteoroloji Ajansının (JMA) yoğun sis uyarısı verdiği başkentin kuzeydoğusundaki Çiba eyaletinde trafik kazası meydana geldi.

Eyalet Valiliğine göre, Çiba'nın Kisarazu bölgesinde Metropolitan Inter-City otobanında 12 aracın karıştığı zincirleme kazada 23 kişi yaralandı.

Kazanın oluştuğu yönde ulaşımı 4,5 saat aksatan kazada yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

Meteoroloji, Japonya, Tokyo, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title