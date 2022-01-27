Tokyo'nun kuzeydoğusunda bir çiftlikte kuş gribi vakası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tokyo'nun kuzeydoğusunda bir çiftlikte kuş gribi vakası

AA, Ahmet Furkan Mercan - Güncel
Tokyo'nun kuzeydoğusunda bir çiftlikte kuş gribi vakası

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeydoğusundaki Çiba eyaletinde bir çiftlikte kuş gribi vakasına rastlandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeydoğusundaki Çiba eyaletinde bir çiftlikte kuş gribi vakasına rastlandı.

Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre, Çiba'nın Sosa ilçesindeki tavuk çiftliğinde bir ördek türünün ölümü sonrası, yapılan testlerde birçok ördekte yüksek seviyede bulaşıcı kuş gribi belirlendi.

Yavru ördek ile çiftlik üretimi gıda ürünlerinin, çevre ilçelere sevkiyatları iki haftalığına durduruldu.

Eyalet Valiliği, hastalığın tespitinin ardından 1000'e yakın tavuğun itlaf edildiğini bildirdi.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

Kuş Gribi, Japonya, Tokyo, Kamu, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title