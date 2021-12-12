Tokyo'nun kuzeydoğusunda 5 büyüklüğünde deprem
AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeydoğusundaki İbaraki eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeydoğusundaki İbaraki eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Pasifik Okyanusu kıyısındaki İbaraki eyaletinde yerel saatle 12.31'de, 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
50 kilometre derinlikteki deprem, başkent Tokyo ile Toçigi, Çiba, Gunma, Saitama eyaletlerinde hissedildi.
JMA, depremin tsunami riski oluşturmadığını bildirdi.
AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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