Tokyo'nun güneyindeki adalarda 5,1 büyüklüğünde deprem
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Tokyo'nun güneyindeki adalarda 5,1 büyüklüğünde deprem

18.12.2020 12:37 | Son Güncelleme: 18.12.2020 12:40
Tokyo'nun güneyindeki adalarda 5,1 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun güneyindeki İzu Oşima adalarında 5,1 şiddetinde deprem meydana geldi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun güneyindeki İzu Oşima adalarında 5,1 şiddetinde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına göre, Tokyo metropolünün güneyindeki İzu Oşima adalarında yerel saatle 18.09'da 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

JMA'ya göre oldukça sığ bir derinlikte oluşan deprem, çevre adacıklarda hissedildi.

Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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