Tokyo-Moskova arasında ada krizi
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Tokyo-Moskova arasında ada krizi

Tokyo-Moskova arasında ada krizi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Japonya, üzerinde hak iddia ettiği Kuril Adaları'nda askeri tatbikata başlayan Rusya'yı diplomatik yollardan protesto etti.

Japonya, üzerinde hak iddia ettiği Kuril Adaları'nda askeri tatbikata başlayan Rusya'yı diplomatik yollardan protesto etti.

Japonya ile Rusya arasındaki çözülemeyen diplomatik sorunların başında gelen Kuril Adaları bir kez daha krize neden oldu. Moskova'nın kontrolünde bulunan ve Tokyo'nun Kuzey Toprakları olarak adlandırarak üzerinde hak iddia ettiği adalar ve çevresinde Rusya'nın dün başladığı tatbikat Tokyo'nun tepkisini çekti. Japonya Baş Kabine Sekreteri Katsunobu Kato bugün yaptığı açıklamada ülkesinin egemenliğini istediği Etorofu, Kunashiri, Shikotan ve Habomai adalarına atıfta bulunarak "Böyle bir tatbikat da dahil olmak üzere kuzeydeki dört adada silahlanma ülkemizin konu hakkındaki tutumuna uygun değildir ve kabul edilemez" ifadelerini kullandı. Kato, Rusya'yı diplomatik yollardan protesto ettiklerini söyledi.

Tatbikata başlamıştı

Rusya dün Sahalin, Etorofu ve Kunashiri adaları ve çevresinde askeri tatbikata başlamış, tatbikata 10 bin asker, 500 askeri araç, 30 hava aracı ve 10 savaş gemisinin katıldığı kamuoyuna yansımıştı. Tatbikatın 5 gün süreceği açıklanmıştı.

Tarihi ihtilaf

Japonya'nın Kuzey Toprakları olarak adlandırdığı Kuril Adaları'nın parçası olan 4 adayı Rusya 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde topraklarına katmıştı. Japonya, adaların kendilerine geri verilmesini 2. Dünya Savaşı'nın bitiminde imzalanamayan barış anlaşmasının imzalanması için şart koşmuştu. Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin istifa kararı almasının ardından Kremlin, Abe'nin halefinin Rusya ve Japonya arasındaki başlıca sorunlardan olan adalar sorununun çözümü konusunda kararlılık göstermesini umduklarını ifade etmişti. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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