Tokyo metrosunda asitli saldırı dehşeti: 2 yaralı
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Tokyo metrosunda asitli saldırı dehşeti: 2 yaralı

Tokyo metrosunda asitli saldırı dehşeti: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki bir tren istasyonunda gerçekleştirilen asitli saldırıda 2 kişi yaralandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki bir tren istasyonunda gerçekleştirilen asitli saldırıda 2 kişi yaralandı. Polis kaçan saldırganı bulmak için seferber olurken, Paralimpik Oyunlarının açılış seremonisinin sürdüğü saatlerde yaşanan saldırı dev metropolde güvenlik endişelerini arttırdı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da gece saatlerinde asitli saldırı dehşeti yaşandı. Kimliği bilinmeyen bir şüphelinin Shirokane Takanawa İstasyonu'nda 2 yolcuya sülfürik asit olduğu düşünülen bir sıvı fırlattığı açıklandı. Saldırıda 22 yaşındaki bir erkek yolcu yüzünden ve omzundan yaralanırken, 34 yaşındaki kadın yolcunun ise bacaklarında yanıklar oluştuğu kaydedildi. Yaşanan olayın ardından yaklaşık 175 santimetre boyunda ve 30 ile 50 yaşları arasında olduğu düşünülen erkek şüpheli kayıplara karışırken, siyah giysiler ve maske ile istasyonu terk ettiği anın görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis ise saldırganı bulmak üzere teyakkuza geçti.

Bir ayda ikinci saldırı

Bu ay başında Tokyo'daki başka bir tren hattında yolculara yönelik gerçekleştirilen bıçaklı saldırının ardından yaşanan olay, dev metropolde güvenlik endişelerini arttırmıştı. Saldırının Tokyo Paralimpik Oyunları'nın açılış seremonisinin yapıldığı anlarda meydana gelmesi alınan güvenlik önlemlerini tartışma konusu yaptı. - TOKYO

Tokyo metrosunda asitli saldırı dehşeti: 2 yaralı
Tokyo metrosunda asitli saldırı dehşeti: 2 yaralı
Tokyo metrosunda asitli saldırı dehşeti: 2 yaralı
Tokyo metrosunda asitli saldırı dehşeti: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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