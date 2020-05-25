Tokyo metropolü ve Hokkaido'da OHAL kaldırıldı Japonya Başbakanı Abe Şinzo, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürürlükteki olağanüstü hal (OHAL) şartlarının Tokyo metropolü ve Hokkaido eyaletinde kaldırıldığını bildirdi.

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürürlükteki olağanüstü hal (OHAL) şartlarının Tokyo metropolü ve Hokkaido eyaletinde kaldırıldığını bildirdi.

Başbakan Abe, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 önlemleri kapsamında ülkesindeki OHAL'in seyrine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Abe, normal şartlarda 31 Mayıs'a kadar uzatılan OHAL'in kaldırılması öncesinde hükümetin oluşturduğu uzmanlar heyetine danışıldığını söyledi.

Heyetin tavsiye kararının hükümete sunulmasının ardından Abe, başkent Tokyo ve çevresindeki Çiba, Kanagawa, Saitama ile kuzeydeki Hokkaido'da OHAL'in kaldırıldığını ve ülkenin herhangi bir bölgesinde artık OHAL uygulamasına gerek olmadığını bildirdi.

Bu bölgelerde sağlık şartlarının iyileştirilmesi ve vaka sayısı artış hızının düşürülmesi hedeflerinin yakalandığını belirten Abe, salgının 1,5 ayda kontrol altına alındığını kaydetti.

"Postkoronada evden çalışma"

Otokontrol mekanizmalarının kademe kademe işletilerek normal yaşam ve ekonominin destekleneceğini dile getiren Abe, salgın sonrası oluşan "yeni normallere" dikkati çekti.

Abe, "Evden çalışma, bu yeni dönemin normalleri arasında yer alıyor. Postkorona döneminde de bu uygulama, önemini koruyacak. Korona çağında, yeni günlük yaşam tarzı oluşuyor. İnsan hayatının korunması, sürdürülebilen bir ekonomi ve istihdamı tam anlamıyla destekliyorum." ifadelerini kullandı.

İkinci dalga tehlikesine de değinen Abe, halka "mesafe, hijyen ve maske" tedbirlerine daha da kuvvetle sarılmaları çağrısında bulunarak, "OHAL kalksa da virüsün yayılma riski sıfıra indirilemez." dedi.

OHAL kademeli sonlandırıldı

Nisan başında önce 7 bölgede ilan edilen ve 16 Nisan'da tüm ülke genelinde yaygınlaştırılan OHAL'in, 6 Mayıs'ta ay sonuna dek uygulanmasına karar verilmişti.

İyileştirilen sağlık şartları dolayısıyla OHAL, 14 Mayıs'ta 39 eyalette, 21 Mayıs'ta Osaka, Kyoto ve Hyogo'da kaldırılmıştı.

Öte yandan Japonya'da vaka sayısı 17 bin 344'e, ölü sayısı 864'e yükseldi. Vakalar Tokyo'da 5 bin 160'a, Osaka'da 1781'e, Kanagawa'da 1331'e, Hokkaido'da 1057'ye, Saitama'da 996'ya ve Çiba'da 898'e çıktı.

Kaynak: AA