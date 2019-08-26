Tokyo Judo Dünya Şampiyonası'nın ikinci gününde Japon judokalar zirvede yer aldı

26.08.2019 22:15

Judonun anavatanı Japonya'da gerçekleşen Tokyo Dünya Judo Şampiyonası ikinci gününde şölen tadında karşılaşmalara sahne oldu. Nippon Budokan arenasında seyirciler geleneksel Budo performanslarına tanıklık etti.



Japonya'nın favorilerinden Uta Abe sergilediği etkileyici performans ile günün kadın judokası oldu. 18 yaşındaki Abe yarı final karşılaşmasında Kosovalı Majlinda Kelmendi ile karşılaştı. Kıyasıya mücadelede rakibini altın skorda yenen Abe geçen yılki dünya şampiyonu ünvanını koruyacağının sinyallerini verdi. Euronews.com'da Görüntüle