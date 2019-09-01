Tokyo Judo Dünya Şampiyonası: Japonya judodaki başarısını bir kez daha kanıtladı

01.09.2019 21:23

Tokyo Judo Dünya Şampiyonası'nın son gününde Nippon Budokan arenasında ülkeler takım olarak yarıştı. Müsabakaları izleyenler arasında Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Uluslararası Judo Federasyonu Başkanı Marius Vizer da vardı. Ülke takımlarının yanı sıra mültecilerden oluşan bir judo takımı da şampiyonada yer aldı.



Ağırsiklet kategorisinde Japon takımından Kokoro Kageura Fransız takımından olan rakibi Cyril Maret'i mükemmel bir ashi-waza ile alt etti. Euronews.com'da Görüntüle