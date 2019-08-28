Tokyo Judo Dünya Şampiyonası: İsrail ve Fransa altın madalya kazandı

Tokyo'da gerçekleşen Judo Dünya Şampiyonası'nın dördüncü gününde Sagi Muki ve Clarisse Agbegnenou dünya şampiyonu oldu.

28.08.2019 21:30
Tokyo Judo Dünya Şampiyonası: İsrail ve Fransa altın madalya kazandı

Tokyo'da düzenlenen Judo Dünya Şampiyonası'nın dördüncü gününde Nippon Budokan arenasında İsrail ve Fransa dikkatleri üzerine çekti.


Uzun yıllardır dünya şampiyonu olma yolunda çaba gösteren İsrailli Sagi Muki günün erkek judokası oldu. Judo dünya sıralamasında ikinci isim olan Sagi Muki yarı finalde waza ari puanı ile rakibi Mohamed Abdelaal'i saf dışı bırakarak finale çıkmaya hak kazandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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