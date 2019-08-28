Tokyo Judo Dünya Şampiyonası: İsrail ve Fransa altın madalya kazandı

28.08.2019 21:30

Tokyo'da düzenlenen Judo Dünya Şampiyonası'nın dördüncü gününde Nippon Budokan arenasında İsrail ve Fransa dikkatleri üzerine çekti.



Uzun yıllardır dünya şampiyonu olma yolunda çaba gösteren İsrailli Sagi Muki günün erkek judokası oldu. Judo dünya sıralamasında ikinci isim olan Sagi Muki yarı finalde waza ari puanı ile rakibi Mohamed Abdelaal'i saf dışı bırakarak finale çıkmaya hak kazandı. Euronews.com'da Görüntüle