Tokyo hükümetinden Pekin'e "Japon vatandaşlarına anal Kovid-19 testi uygulanmasın" talebi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tokyo hükümetinden Pekin'e "Japon vatandaşlarına anal Kovid-19 testi uygulanmasın" talebi

02.03.2021 07:27 | Son Güncelleme: 02.03.2021 07:30
Tokyo hükümetinden Pekin'e

Japonya, Çin'de anal yolla yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin, bu ülkeyi ziyaret eden vatandaşlarına uygulanmamasını talep etti.

Japonya, Çin'de anal yolla yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin, bu ülkeyi ziyaret eden vatandaşlarına uygulanmamasını talep etti.

Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, düzenlediği basın toplantısında, Çin'i ziyaret eden Japon vatandaşların tabi tutulduğu Kovid-19 testlerine ilişkin tepkilerini dile getirdi.

Kato, anal yolla uygulanan PCR testlerin "psikolojik sıkıntı" verdiğine yönelik vatandaşlarından şikayetler alındığını ve Çin'i ziyaret eden Japonların, bu tip Kovid-19 testlerine tabi tutulmaması gerektiğini söyledi.

"Dünyanın herhangi bir yerinde ana yolla yapılan Kovid-19 testleri onaylanmış değil" diyen Kato, Japonya'nın Pekin Büyükelçiliği vasıtasıyla iletilen talep sonrası, politika değişikliği görülmediğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Faik Öztrak Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Zeki Müren Hülya Avşar Türkan Şoray
Spor Mesut Özil Mesut Bakkal Mustafa Yumlu Hüseyin Göçek Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Kabine
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tokyo hükümetinden Pekin'e "Japon vatandaşlarına anal Kovid-19 testi uygulanmasın" talebi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 07:30:31. #1.16#
title