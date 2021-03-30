Tokyo Game Show 2021 dijital olarak düzenlecek
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Tokyo Game Show 2021 dijital olarak düzenlecek

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Tokyo Game Show 2021 dijital olarak düzenlecek

Organizatör CESA, Tokyo Game Show'un bu yılda dijital olarak düzenleceğini duyurdu. CESA etkinliğin yeni içeriklerle beraber geleceğini duyurdu. İşte etkinlik kapmasına dahil olacak yenilikler!

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Tokyo Game Show 2021 etkinliği tamamen dijital olarak düzenlenecek. Geçtiğimiz yıl kullanıcıların geri bildirimlerini dikkate alan CESA, bu yıl etkinliğe ek olarak e-ticaret, iş eşleştirme ve oynanabilir demoların planlandığını duyurdu.

Ayrıca yeni oyunları denemek için ve basının röportajlar gerçekleştirmesi için bir alan hazırlanacak. Online turlar ile izleyicilerin atmosferi deneyimlemeleri sağlanacak ve programlar dünya genelinde canlı yayın platformları üzerinden izleyicilerle buluşacak.

25. yıl dönümünü kutlayacak Tokyo Game Show 2021, 30 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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