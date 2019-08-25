Tokyo Dünya Judo Şampiyonası ilk günü nefes kesici müsabakalara sahne oldu

Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleşen Dünya Judo Şampiyonası'nın ilk gününde Gürcistan ve Ukrayna altın madalya kazandı.

25.08.2019 22:15
Tokyo Dünya Judo Şampiyonası ilk günü nefes kesici müsabakalara sahne oldu

Tokyo Judo Dünya Şampiyonası'nda Japonya Judo Federasyonu dünyanın en uzun posterleri ile Guinness rekoru kırdı.


18 yaşındaki Ukraynalı judoka Daria Bilodid günün kadın judokası oldu. Bilodid beklendiği gibi performansı ile göz doldurdu. Ukraynalı judoka geçen yılki Dünya Şampiyonası'nda da olduğu gibi Japonya'nın favorisi dünya şampiyonu Funa Tonaki ile karşılaştı. Çekişmeli geçen maç esnasında waza ari puanına giden harai makikomi hareketi yapan Daria Bilodid ikinci defa dünya şampiyonu oldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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