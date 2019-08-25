Tokyo Dünya Judo Şampiyonası ilk günü nefes kesici müsabakalara sahne oldu

25.08.2019 22:15

Tokyo Judo Dünya Şampiyonası'nda Japonya Judo Federasyonu dünyanın en uzun posterleri ile Guinness rekoru kırdı.



18 yaşındaki Ukraynalı judoka Daria Bilodid günün kadın judokası oldu. Bilodid beklendiği gibi performansı ile göz doldurdu. Ukraynalı judoka geçen yılki Dünya Şampiyonası'nda da olduğu gibi Japonya'nın favorisi dünya şampiyonu Funa Tonaki ile karşılaştı. Çekişmeli geçen maç esnasında waza ari puanına giden harai makikomi hareketi yapan Daria Bilodid ikinci defa dünya şampiyonu oldu. Euronews.com'da Görüntüle