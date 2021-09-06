Tokyo'dan dönen sporculardan Başkan Kavuş'a teşekkür

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi temsil eden Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesporlu para halter sporcuları Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'u ziyaret etti.

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi temsil eden Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesporlu para halter sporcuları Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'u ziyaret etti. Başkan Kavuş, Besra Duman'ın kazandığı madalyanın kendilerini gururlandırdığını belirterek, sporculara teşekkür etti.

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları sona ererken ülkemizi başarıyla temsil eden Meram Belediyesporlu sporcular ülkeye geri döndü. Kadınlar Para Halter 55 kilo kategorisinde 3. olarak bronz madalya kazanan Meram Belediyesporlu Besra Duman ve yine ülkemizi başarıyla temsil eden Sibel Çam ve Yasemin Ceylan Baydar, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'u ziyaret etti.

"Mustafa başkanıma sözüm vardı"

Türkiye'ye yaşattıkları gurur dolayısıyla mutlu olduklarını belirten Besra Duman, "Meram Belediyespor sporcusu olarak milli müsabakalarda mücadele etmek bizleri çok mutlu ediyor. Hırs ve azimle ülkemizde yaşayan herkesi gururlandırmak için çok çalışıyoruz. Bu emeğimizin karşılığını madalyalarla alıyoruz. Mustafa Kavuş başkanıma Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'ndan madalya ile döneceğime dair sözüm vardı. Çok şükür bronz madalya kazanmak nasip oldu. İnşallah daha çok çalışarak gelecek olimpiyatlarda altın madalya kazanmak istiyorum. Bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, her zaman arkamızda bir güç olan Meram Belediyemize ve Meram Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş'a çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Gençlerimiz Meram'ı gururlandırdı"

Tokyo'da verilen mücadelenin ve gösterilen başarının bu ülkenin gençliği adına umut verdiğini dile getiren Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise, "Sporcularımızın dünyanın en büyük olimpiyat organizasyonunda mücadele etmesinden büyük mutluluk duyduk. Besra kızımızın aldığı madalya ise hem milletimizi hem de Meramlıları ayrıca gururlandırdı. Besra'ya, Sibel'e Yasemin'e ve Nazmiye'ye, Meram Belediyespor adına olimpiyatlara katılarak ülkemizi başarıyla temsil ettikleri için teşekkür ederim. Yeni olimpiyatlardan daha fazla madalya ile döneceklerine yürekten inanıyorum" dedi.

Başkan Mustafa Kavuş, olimpiyatlardaki para halter branşında mücadele eden 5 milli sporcudan dördünün Meram Belediyespor sporcusu olduğunu belirterek, "Spora ve sporcuya verdiğimiz destek bundan önce olduğu gibi bundan sonra da devam edecek. Çocuklarımızın, gençlerimizin ahlaklı ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesinde sporun katkısı büyük. Meram Belediyespor bünyesinde uzman eğitimcilerimizle birlikte onların hayatlarına dokunmak için çalışıyoruz. Onlar da gerek yurt içi gerekse uluslararası müsabakalarda gösterdikleri başarıyla göğsümüzü kabartıyor" diye konuştu.

Tokyo'da ülkemizi başarıyla temsil eden Sibel Çam ve Yasemin Ceylan Baydar da desteklerinden dolayı Başkan Kavuş'a teşekkür ederken, ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı