Tokyo'dan dönen Milli Boksör Bayram Malkan, çiçekle karşılandı
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Tokyo'dan dönen Milli Boksör Bayram Malkan, çiçekle karşılandı

Tokyo'dan dönen Milli Boksör Bayram Malkan, çiçekle karşılandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler boks kategorisinde 81 kilogramda yarışan ve çeyrek finalde olimpiyatlara veda eden milli boksör Bayram Malkan memleketi Ağrı'ya döndü.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler boks kategorisinde 81 kilogramda yarışan ve çeyrek finalde olimpiyatlara veda eden milli boksör Bayram Malkan memleketi Ağrı'ya döndü.

Ağrılı milli boksör Bayram Malkan hava limanında Spor Şube Müdürü Cemil Budak, babası Yasin Malkan, annesi Tülay Malkan, kız kardeşleri, antrenörü Volkan Sarı tarafından çiçeklerle karşılandı.

Burada, yakınlarıyla hasret gideren Milli Boksör Malkan, Tokyo 2020 olimpiyat oyunlarına katıldığı için gururlu olduğunu ifade ederek, "Tüm ülkemi gururlandırdığım için çok mutluyum" dedi.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler boks kategorisinde 81 kilogramda yarışmalarında mücadele eden Bayram Malkan'ı makamında kabul ederek tebrik etti.

Burada açıklamalarda bulunan İl Müdürü Çalgan, "Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarında ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil eden Milli Boksörümüz Bayram Malkan'ı ve sporcumuzun bu seviyelere gelmelerindeki en büyük pay sahibi Antrenörü Volkan Sarı'yı tebrik ediyor, bundan sonraki müsabakalarda başarılar diliyorum. Bayram Malkan ve başarılı olan tüm sporcularımıza maddi ve manevi desteklerimiz imkanlarımız doğrultusunda devam edecektir" dedi.

Gerçekleşen ziyarette Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, Milli Boksör Bayram Malkan'ı ve antrenörü Volkan Sarı'yı cumhuriyet altını ile ödüllendirdi. - AĞRI

Tokyo'dan dönen Milli Boksör Bayram Malkan, çiçekle karşılandı
Tokyo'dan dönen Milli Boksör Bayram Malkan, çiçekle karşılandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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