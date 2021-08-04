Tokyo'dan Dönen Bayram Malkan, Çiçekle Karşılandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler boks kategorisinde 81 kilogramda yarışan ve çeyrek finalde olimpiyatlara veda eden milli boksör Bayram Malkan memleketi Ağrı'ya döndü.

Ağrı'lı milli boksör Bayram Malkan hava limanında; Spor Şube Müdürü Cemil Budak, babası Yasin Malkan, annesi Tülay Malkan,kız kardeşleri, antrenörü Volkan Sarı tarafından çiçeklerle karşılandı.

Burada, yakınlarıyla hasret gideren milli boksör Malkan; Tokyo 2020 olimpiyat oyunlarına katıldığı için gururlu olduğunu ifade ederek, "Tüm ülkemi gururlandırdığım için çok mutluyum dedi.

İl Müdürü İsmail Çalgan Cumhuriyet Altını

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler boks kategorisinde 81 kilogramda yarışmalarında mücadele eden Bayram Malkan'ı makamında kabul ederek tebrik etti.

Burada açıklamalarda bulunan İl Müdürü Çalgan; "Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarında ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil eden Milli Boksörümüz Bayram Malkan'ı ve sporcumuzun bu seviyelere gelmelerindeki en büyük pay sahibi Antrenörü Volkan Sarı'yı tebrik ediyor, bundan sonraki müsabakalarda başarılar diliyorum. Bayram Malkan ve başarılı olan tüm sporcularımıza maddi ve manevi desteklerimiz imkânlarımız doğrultusunda devam edecektir dedi.

Gerçekleşen ziyarette Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, milli boksör Bayram Malkan'ı ve antrenörü Volkan Sarı'yı Cumhuriyet altını ile ödüllendirdi.

Kaynak: Bültenler