Tokyo'daki üçlü zirve sonrası Kuzey Kore'den yeni füze denemesi - Haberler
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Tokyo'daki üçlü zirve sonrası Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Tokyo'daki üçlü zirve sonrası Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

Japonya, Kuzey Kore'nin, "balistik" olduğu tahmin edilen füze denemesinde bulunduğunu bildirdi.

Japonya, Kuzey Kore'nin, "balistik" olduğu tahmin edilen füze denemesinde bulunduğunu bildirdi.

Kamu yayıncısı NHK'nin, Japonya hükümeti kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore, 15 Eylül sabahı füze denemesi yaptı.

Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin denediği tahmin edilen "balistik füzenin" Japonya'nın yetki alanlarına düşmediğini açıkladı.

Kyodo ajansına göre, Japonya Sahil Güvenliği, füzenin, Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin (MEB) dışına düşmüş olabileceğini aktardı.

Associated Press'in (AP) Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı açıklamasına dayandırdığı habere göre, Kuzey Kore, füzeyi ülkenin doğu kıyılarına fırlattı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, Kore Yarımadası'nın doğu kıyılarına fırlatılan füzeye ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Füze denemesinin, ABD ve Güney Koreli diplomatların dün Tokyo'da gerçekleştirdiği "Kuzey Kore" konulu zirve sonrası yapılması dikkati çekti.

Yonhap ajansı, Kuzey Kore kaynaklarına dayandırdığı haber de, bu ülkenin hafta sonu 1500 kilometre menzilli "yeni tip füze" denediğini kaydetmişti.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
7 aydır sessizdiler! Kuzey Kore'den uzun zaman sonra füze denemesi

7 aydır sessizdiler! Kuzey Kore'den uzun zaman sonra füze denemesi
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