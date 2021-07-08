Tokyo'daki 3 boyutlu dev kedi gerçeğini aratmıyor
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Tokyo'daki 3 boyutlu dev kedi gerçeğini aratmıyor

İhlas Haber Ajansı / Burak Ersoy - Haberler | Güncel

- Tokyo'daki 3 boyutlu dev kedi gerçeğini aratmıyor Japonya'nın başkenti Tokyo'ya kurulan bir dev ekrandan şehri selamlayan 3 boyutlu dev kedi, ilgi odağı oldu.

- Tokyo'daki 3 boyutlu dev kedi gerçeğini aratmıyor

TOKYO - Japonya'nın başkenti Tokyo'ya kurulan bir dev ekrandan şehri selamlayan 3 boyutlu dev kedi, ilgi odağı oldu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun en işlek eğlence ve iş merkezlerinden biri olan Shinjuku'ya kurulan 3 boyutlu dev ekrandan şehri selamlayan kedi, yoğun ilgi gördü. Reklam panolarının arasına yerleştirilen kavisli dev ekranda gösterilen ve miyavlayarak dikkatleri üzerine çeken dev kedi, marifetleri ile gerçeğini aratmadı. İlk yayın başladığında uyandığı görülen kedinin akşamüstü ayakta durup sokaktakilere miyavlaması dikkat çekerken, akşamları ise uzanarak kafasını patilerinin üzerine koyduğu görüldü. Videosu sosyal medya platformlarında birçok kişi tarafından paylaşılan "Shinjuku Kedisi", 12 Temmuz'a kadar resmen yayına başlayacak olsa da geçtiğimiz aydan bu yana test yayınlarının sürdüğü öğrenildi.

Tokyo'daki 3 boyutlu dev kedi gerçeğini aratmıyor
Tokyo'daki 3 boyutlu dev kedi gerçeğini aratmıyor
Tokyo'daki 3 boyutlu dev kedi gerçeğini aratmıyor
Tokyo'daki 3 boyutlu dev kedi gerçeğini aratmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Ersoy

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